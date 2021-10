Фондовые индексы США снизились, S&P 500 и Nasdaq показали наибольший месячный спад с марта 2020г

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали худшую динамику за месяц с марта 2020 года.

Минувший месяц был сложным для фондового рынка на фоне ожиданий роста ставок, опасений по поводу инфляции и беспокойства в связи с ситуацией на китайском рынке недвижимости из-за проблем застройщика China Evergrande Group, пишет CNBC.

Трейдеры в четверг оценивали очередную порцию статистических данных, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и главы Минфина США Джанет Йеллен.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 11 тыс. - до 362 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 351 тыс. Аналитики в среднем ожидали снижения до 335 тыс. с уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Экономика США во втором квартале увеличилась на 6,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Американский ЦБ по-прежнему ожидает, что период высокой инфляции закончится, но затрудняется с определением конкретных сроков, заявил Пауэлл в четверг на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Рост цен в этом году является результатом проблем "на стороне предложения, которые мы не можем контролировать", сказал он.

Пауэлл признал, что ЦБ может столкнуться с трудными решениями в следующем году, если инфляция останется высокой при одновременном повышении безработицы.

В свою очередь, Йеллен, которая также участвовала в слушаниях в комитете, повторила свой призыв к законодателям о необходимости быстрого принятия решения о лимите госзаимствований.

Голосование в поддержку увеличения лимита не подразумевает новые расходы, а позволяет Минфину привлечь денежные средства, чтобы оплатить расходы, одобренные правительством. Конгресс может как повысить лимит, что позволит Минфину увеличить заимствования до определенной суммы, так и приостановить его действие, дав ведомству возможность заимствовать столько денежных средств, сколько потребуется, до определенной даты.

Акции Altria Group Inc. подешевели на 6,6%, цена бумаг Philip Morris International Inc. уменьшилась на 4,7%. Табачные компании должны приостановить импорт и продажу систем нагревания табака IQOS, постановила Комиссия по международной торговле (ITC) США в рамках дела о патентах, инициированного конкурентом компаний R.J. Reynolds Tobacco Co, пишет газета The Wall Street Journal.

Бумаги Merck & Co. прибавили в цене 0,03%. Американская фармацевтическая компания договорилась о покупке за $11,5 млрд производителя препаратов для лечения редких заболеваний Acceleron Pharma. Цена акций Acceleron уменьшилась на 1,9%.

Акции Starbucks Corp. подешевели на 1,7%, хотя владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен компания увеличила квартальные дивиденды почти на 9% - до 49 центов с 45 центов.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов уменьшилось на 1,59% и составляло 33843,92 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 1,19% - до 4307,54 пункта. Nasdaq Composite снизился на 0,44%, составив 14448,58 пункта.

За месяц Dow опустился на 4,3%, что стало худшей динамикой с начала 2021 года. S&P 500 потерял 4,8%, Nasdaq - 5,3%.