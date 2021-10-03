Римский храм обнаружен на территории Ливана

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Ранее не известный римским храм обнаружен на территории города Тир (Сур, ранее центр древней Финикии, сейчас территория Ливана), сообщает ArtNews.

По данным археологов, храм был возведен в ранний период Римской империи (31 г. до н.э. - 193 г. н.э.), его перестроили в более поздний период. Он расположен на месте древнего акрополя.

Прямоугольное здание изначально было возведено из песчаника, колонны были высечены из египетского гранита.

В Византийский период вся территория были перестроена, храм был разрушен, на его месте поместили платформу, на которой возвели базилику. Она была уничтожена цунами в 6-м веке нашей эры.