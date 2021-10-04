Самолет ВВС США провел очередную разведку вблизи российских баз в Сирии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в понедельник совершил очередной длительный полет вблизи сирийского побережья, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение около 2,5 часов курсировал у границ Сирии на Средиземном море.

Полет проходил в непосредственной близости от морской границы Сирии. Самолет выполнил, по меньшей мере, 12 пролетов на участке от базы ВМФ РФ в Тартусе до российской авиабазы Хмеймим под Латакией.

Аналогичный полет вблизи российских баз в Сирии этого американского самолета-разведчика был зафиксирован 2 октября.