В США полиция разыскивает подозреваемого в убийстве офицера полиции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Джорджии разыскивается подозреваемый в стрельбе, в результате которой погиб офицер полиции, сообщает ABC News.

Дилан Харрисон из Дадли (штат Джорджия), работал в свою первую смену в качестве сотрудника на неполный рабочий день в полицейском управлении Аламо в округе Уилер, когда его смертельно ранили около 1 часа ночи в субботу, сообщила полиция.

Подозреваемый в стрельбе, 43-летний Дэмиен Энтони Фергюсон, остается на свободе, сообщили власти. Бюро расследований Джорджии предлагает вознаграждение в размере $17 500 за информацию, которая приведет к его аресту. Полиция выпустила "синее предупреждение", указывающее на поиск подозреваемого, который предположительно убил или ранил офицера и не был задержан. Никаких дополнительных подробностей об инциденте не имеется.

Харрисон, по-видимому, является, по крайней мере, пятым офицером Джорджии, убитым при исполнении служебных обязанностей в этом году, согласно странице организации Officer Down Memorial Page, которая отслеживает смерти сотрудников правоохранительных органов.

Погибший также был штатным агентом целевой группы по борьбе с наркотиками в Истмане (штат Джорджия) и работал в правоохранительных органах с 2018 года.