В Калифорнии ввели закон о гендерно нейтральных детских товарах

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Калифорния в субботу стала первым штатом, который заявил, что крупные магазины должны продавать нейтральные с гендерной точки зрения детские предметы гигиены и игрушки, сообщает Associated Press.

Этот закон является победой для защитников ЛГБТ, которые говорят, что розовые и голубые оттенки с точки зрения маркетинговой стратегии заставляют детей соответствовать гендерным стереотипам.

Новый закон, подписанный демократическим правительством не запрещает традиционные секции для мальчиков и девочек в супермаркетах. Вместо этого в нем говорится, что крупные магазины также должны иметь гендерно нейтральный раздел для отображения "разумного выбора" товаров "независимо от того, традиционно ли они продавались для девочек или для мальчиков".

Закон распространяется только на игрушки и "предметы ухода за детьми", которые включают средства гигиены и средства для прорезывания зубов. И это относится только к магазинам, в которых работает не менее 500 сотрудников, что означает, что малые предприятия освобождаются от этого обязательства.