Полиция Гватемалы освободила 126 мигрантов из брошенного контейнера

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Полиция Гватемалы спасла 126 мигрантов, которых бросили в запертом транспортном контейнере на обочине дороги.

Как сообщает BBC News, они были найдены на рассвете между городами Нуэва-Консепсьон и Кокалес после того, как местные жители сообщили, что слышали крики внутри трейлера. Власти полагают, что мигранты были оставлены контрабандистами, которым заплатили за то, чтобы они доставили их в США через Мексику. Более 100 из обнаруженных - выходцы из пострадавшего от кризиса страны Гаити. Были также люди из Непала и Ганы.

Представитель полиции сказал: "Мы слышали крики и стуки, доносившиеся изнутри контейнера. Мы открыли двери и обнаружили внутри 126 человек без документов".

Офицеры оказали мигрантам первую помощь, прежде чем сопроводить их в приют, находящийся в ведении Гватемальского института миграции. Позже они будут доставлены обратно на границу с Гондурасом и переданы властям.