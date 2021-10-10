Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Шесть человек стали жертвами крушения самолета в Боливии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли при крушении самолета в департаменте Пандо в Боливии. Об этом заявил президент страны Луис Арсе в своем твиттере.

"Мы потрясены авиакатастрофой в Пандо, в которой погибло шесть человек. Мы поручили соответствующим органам выяснить причины аварии", - говорится в сообщении.

Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Портал Unitel сообщает, что на борту находились двое военных и четыре сотрудника Министерства здравоохранения. Комиссия по расследованию авиакатастроф уже расследует причины крушения.

Боливия Луис Арсе Пандо

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 октября

Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент

Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент

Власти Тайбэя заявили, что Тайвань будет стремиться к ослаблению напряженности с Пекином

Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению

Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению

Папа Римский призвал законодателей прийти к консенсусу по вопросу изменения климата

Папа Римский призвал законодателей прийти к консенсусу по вопросу изменения климата
Афганистан во власти талибов

Талибы предупредили США о проблемах в случае дестабилизации власти в Афганистане

Пандемия коронавируса

Жители Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19

Жители Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19

В Британии разработали трекер для защиты гуляющих в одиночестве женщин

В Британии разработали трекер для защиты гуляющих в одиночестве женщин

СМИ сообщили о лидерстве чешской оппозиции на парламентских выборах

СМИ сообщили о лидерстве чешской оппозиции на парламентских выборах

Шесть сирийских военных ранено в результате израильского авиаудара

Шесть сирийских военных ранено в результате израильского авиаудара
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });