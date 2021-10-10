Шесть человек стали жертвами крушения самолета в Боливии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли при крушении самолета в департаменте Пандо в Боливии. Об этом заявил президент страны Луис Арсе в своем твиттере.

"Мы потрясены авиакатастрофой в Пандо, в которой погибло шесть человек. Мы поручили соответствующим органам выяснить причины аварии", - говорится в сообщении.

Estamos consternados por el accidente aéreo acaecido en Pando, en el que seis personas perdieron la vida. Hemos instruido a las instancias correspondientes el esclarecimiento de las causas del siniestro. Expresamos nuestro sentido pésame a las familias de las víctimas. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) October 9, 2021

Президент выразил соболезнования семьям погибших.

Портал Unitel сообщает, что на борту находились двое военных и четыре сотрудника Министерства здравоохранения. Комиссия по расследованию авиакатастроф уже расследует причины крушения.