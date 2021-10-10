Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Ираке прошли парламентские выборы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Иракские избиратели проголосовали в воскресенье на парламентских выборах, сообщают арабские СМИ.

Ожидается, что предварительные итоги голосования станут известны через сутки, а окончательные - через десять дней.

Явка на выборах, по первым данным, была невысокой. За три часа до закрытия избирательных участков в иракском избиркоме ее оценивали в 30%.

Западные СМИ отмечают, что итоги выборов предсказать сложно, и неясно, сможет ли остаться у власти действующий премьер Мустафа аль-Кадими.

За ходом голосования следили наблюдатели от ЕС и ООН.

Ирак

Новости

Носовая часть подлодки ВМС США серьезно повреждена после столкновения

Вучич попросил Россию о самой благоприятной в Европе цене на газ для Сербии

Вучич попросил Россию о самой благоприятной в Европе цене на газ для Сербии

Что произошло за день: воскресенье, 10 октября

В Ливане после суточного отключения возобновили подачу электричества

В Ливане после суточного отключения возобновили подачу электричества

Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 октября

Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент

Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент

Власти Тайбэя заявили, что Тайвань будет стремиться к ослаблению напряженности с Пекином

Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению

Трамп заявил, что РФ и КНР получили доступ к брошенному США в Афганистане вооружению

Папа Римский призвал законодателей прийти к консенсусу по вопросу изменения климата

Папа Римский призвал законодателей прийти к консенсусу по вопросу изменения климата
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });