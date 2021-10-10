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Минфин Белоруссии оценил дефицит бюджета в январе-сентябре в менее 1% ВВП

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета Белоруссии в период с января по сентябрь составил более 1 млрд белорусских рублей, это менее 1% ВВП, заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"По итогам девяти месяцев наш дефицит составляет чуть более 1 млрд белорусских рублей, то есть менее 1% ВВП. Поэтому мы не сможем полностью выйти из дефицита, восстановиться так, как мы работали до того. Плюс определенные отрасли подвержены санкционному давлению", - сказал Селиверстов в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.

Министр заверил, что "с бюджетом этого года все будет хорошо".

"Опасений по этому поводу быть не должно. Изначально, когда мы формировали бюджет нашей страны на текущий год, мы исходили из консервативных оценок. (...) У нас был достаточно весомый дефицит на уровне 4 млрд белорусских рублей, который в начале года с учетом уточнений всевозможных возрос до 6 млрд белорусских рублей. То есть более 3% ВВП, которые планировалось покрыть за счет остатков бюджета, той подушки, которую мы скопили, не потратив все до последнего в предыдущие годы", - рассказал он.

При этом министр пообещал, что "сбоев, неплатежей, невыполнения государством своих обязательств не будет".

"На следующий год мы планируем сгруппировать доходы, отказаться от расходов, которые могут подождать, чтобы быть в балансе. Рост зарплаты в любом случае будет, он будет выше, чем инфляция", - добавил Селиверстов.

Белоруссия Юрий Селиверстов

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