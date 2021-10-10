В США супругов обвинили в попытке продать за рубеж секреты об атомных подлодках

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Инженера-ядерщика ВМС США и его супругу арестовали в Западной Вирджинии по обвинению в шпионаже после нескольких попыток передать секретную информацию об американских атомных подводных лодках другой стране, сообщает Axios со ссылкой на заявление Минюста США.

По данным обвинения, Джонатан Тоббе по службе имел доступ к подробной секретной информации о конструкции и характеристиках американских атомных подводных лодок. В апреле 2020 года с помощью почтового отправления он якобы попытался установить контакт с неназванной страной. Он начал переписку c человеком, которого считал представителем этой страны, но на самом деле общался с агентом ФБР под прикрытием.

Кроме того, сообщает американский Минюст, Тоббе с августа по октябрь 2021 года оборудовал несколько тайников для передачи секретной информации. В этом ему помогала супруга Диана Тоббе. В тайниках была спрятана информация о атомных реакторах для подлодок, за которую супруги Тоббе потребовали криптовалюту стоимостью в десятки тысяч долларов.

Axios отмечает, что хотя планы супругов провалились, попытка передачи информации об атомных подлодках нарушает Закон об атомной энергии.