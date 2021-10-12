Эрдоган на саммите G20 призвал создать рабочую группу по Афганистану

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник в ходе внеочередного саммита G20 по Афганистану предложил сформировать специальную рабочую группу по решению проблем этой страны, сообщает турецкая газета "Хюрриет".

"Я предлагаю создать рабочую группу в составе G20 с целью добиться системного решения этой проблемы. Как Турция, мы стремимся к лидерству в такой группе", - приводит газета слова Эрдогана в ходе встречи.

Кроме того, турецкий президент подчеркнул, что безопасность и стабильность Афганистана чрезвычайно важны не только для региона, но и для всего мира. В связи с этим он призвал международное сообщество реагировать на все проблемы, вытекающие из неопределенной ситуации в стране.

"Международное сообщество не может себе позволить повернуться спиной к афганскому народу и оставить его на произвол судьбы", - сказал Эрдоган.

По словам турецкого лидера, одной из проблем, которые могут появиться из-за ситуации в стране, может стать новая волна иммигрантов. "Следует осознавать: миграционное давление, которое будет ощущаться Турцией от ее южных до восточных границ, неизбежно и для европейских стран", - отметил Эрдоган.

В Италии во вторник стартовал внеочередной саммит лидеров стран G20 по Афганистану. Саммит созван по инициативе председательствующей в "двадцатке" Италии. По итогам встречи председатель совета министров Италии Марио Драги проведет пресс-конференцию.

Ситуация в Афганистане

Президент США Джо Байден 31 августа объявил о завершении 20-летнего присутствия Соединенных Штатов и их союзников по НАТО в Афганистане. Последний военно-транспортный самолет ВВС США покинул кабульский аэропорт 30 августа, эвакуировав оставшихся американских военных, осуществлявших его охрану, и дипломатов, которые работали на территории воздушной гавани, остававшейся их последним оплотом в столице Афганистана.

На фоне вывода иностранных сил из Афганистана боевики группировки "Талибан" (запрещена в РФ) взяли под контроль всю территорию страны, а президент Ашраф Гани и его окружение бежали. Гани заявил, что этим поступком стремился избежать кровопролития.

Позднее талибы объявили состав своего правительства. Они пообещали, что оно будет инклюзивным, но в итоге среди свыше 30 членов кабинета министров представителями этнических меньшинств оказались лишь три министра.

За то время, что талибы держат под контролем власть в Афганистане, в стране не прекратились теракты и нападения на религиозные и этнические меньшинства. На прошлой неделе в результате атаки террориста-смертника погибли свыше 120 мусульман-шиитов, являющихся меньшинством в суннитском Афганистане.

В международном сообществе не спешат делать выводы о том, как талибы будут управлять страной. Однако Пакистан призывает "дать время" "Талибану" и продолжать оказание финансовой помощи Афганистану.

На минувших выходных состоялись первые за это время переговоры представителей США и талибов в Катаре. Талибы заявили, что считают переговоры успешными.