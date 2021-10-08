Около 100 человек погибли при взрыве в мечети афганского Кундуза
Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана во время пятничной молитвы погибли около 100 человек, сообщает интернет-издание Aamaj News.
Об этом свидетельствуют видеоматериалы, имеющиеся в распоряжении издания, а также показания очевидцев.
جزییات انفجار مسجد شیعیان در کندز:— Aamaj News (@AamajN) October 8, 2021
تصاویری که در اختیار آماج نیوز قرار گرفته حکایت از تلفات سنگینی در نتیجه این انفجار دارد. شاهدان به آماج میگویند که در نتیجه این انفجار نزدیک به صد تن جان باخته اند.#آماج_نیوز pic.twitter.com/EgK5RKJyUJ