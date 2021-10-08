Около 100 человек погибли при взрыве в мечети афганского Кундуза

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В результате взрыва в шиитской мечети в Кундузе на северо-востоке Афганистана во время пятничной молитвы погибли около 100 человек, сообщает интернет-издание Aamaj News.

Об этом свидетельствуют видеоматериалы, имеющиеся в распоряжении издания, а также показания очевидцев.