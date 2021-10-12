Ураган "Памела" приближается к Мексике

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ураган "Памела" продолжает набирать силу у тихоокеанского побережья Мексики и может уже в среду обрушиться на город Масатлан, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным NHC, во вторник центр урагана был примерно в 400 км от Масатлана в мексиканском штате Синалоа. "Памела" движется на север со скоростью 20 км/ч, а максимальная скорость порывов ветра в зоне действия стихийного бедствия достигает 130 км/ч. На данный момент "Памела" является ураганом первой категории, однако к моменту, когда он доберется до Мексики, стихийное бедствие может усилиться до уровня в три балла по шкале Саффира-Симпсона.

В дальнейшем ураган, согласно прогнозам, будет терять силу. Позже на этой неделе он может добраться до Техаса.

Ранее в этом году Мексика уже пострадала от ураганов "Грейс" и "Олаф". Ураганы нанесли ущерб инфраструктуре и привели к многочисленным эвакуациям, однако о жертвах среди населения не сообщалось.