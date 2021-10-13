Иран предостерег от размещения вдоль своих границ враждебных сил

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Иран не допустит размещения вдоль своих границ сил, развязывающих войну, заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери.

Ранее власти Ирана выразили беспокойство якобы присутствием Израиля в ряде приграничных регионов Азербайджана. Власти Азербайджана, в свою очередь, отвергают эти обвинения и считают их бездоказательными.

"В отношениях со своими соседями Иран руководствуется политикой добрососедства, однако никогда не позволит, чтобы вдоль его границ были размещены террористы и силы, развязывающие войну", - сказал Монтазери на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном в среду в Ереване.

Как сообщает пресс-служба правительства, Монтазери отметил, что Иран заинтересован в развитии связей с Арменией, а "дружественные отношения двух стран являются хорошей основой для противодействия региональным вызовам и поиска необходимых решений".

Со своей стороны премьер Армении заявил о важности развития экономических отношений с Ираном.