Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Иран предостерег от размещения вдоль своих границ враждебных сил

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Иран не допустит размещения вдоль своих границ сил, развязывающих войну, заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери.

Ранее власти Ирана выразили беспокойство якобы присутствием Израиля в ряде приграничных регионов Азербайджана. Власти Азербайджана, в свою очередь, отвергают эти обвинения и считают их бездоказательными.

В миреИран назвал провокацией военные учения Азербайджана с участием других странЧитать подробнее

"В отношениях со своими соседями Иран руководствуется политикой добрососедства, однако никогда не позволит, чтобы вдоль его границ были размещены террористы и силы, развязывающие войну", - сказал Монтазери на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном в среду в Ереване.

Как сообщает пресс-служба правительства, Монтазери отметил, что Иран заинтересован в развитии связей с Арменией, а "дружественные отношения двух стран являются хорошей основой для противодействия региональным вызовам и поиска необходимых решений".

Со своей стороны премьер Армении заявил о важности развития экономических отношений с Ираном.

Иран Израиль Армения Азербайджан

Новости по теме

Новости

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Секретарь Совбеза РФ назвал бомбой замедленного действия оставленное талибам оружие

Секретарь Совбеза РФ назвал бомбой замедленного действия оставленное талибам оружие

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

Что случилось этой ночью: среда, 13 октября

Пандемия коронавируса

Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя в поисках источника коронавируса

Китай изучит тысячи образцов крови из Уханя в поисках источника коронавируса

Палата представителей США одобрила временное повышение потолка госдолга

В Белоруссии против Тихановской возбудили дело о присвоении звания

США и РФ договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме посольств

США и РФ договорились о еще одном раунде переговоров по проблеме посольств

Отбор из ПХГ в Европе вот-вот превысит объем закачки

Украинский политик Медведчук отправлен под домашний арест по делу о госизмене

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });