Украинский суд заочно арестовал сына Януковича

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Высший антикоррупционный суд в среду удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александру меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)", - сообщает пресс-служба ВАКС на своем сайте в среду.

Отмечается, что в случае задержания Януковича-младшего не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения или ее изменении на более мягкую.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 УК Украины.

"Полный текст постановления будет объявлен 19 октября в 16:30", - сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщила, что сын беглого экс-президента совместно с отцом подозревается в незаконном завладении комплексом сооружений государственной резиденции "Межигорье", что нанесло государству более 500 млн грн убытков.

25 августа следственный судья ВАКС по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына. НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.

Высший антикоррупционный суд Украины 26 октября 2020 года отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о применении меры пресечения в ареста Януковича-старшего, подозреваемого в незаконном завладении государственной резиденцией "Межигорье".

Печерский суд Киева 13 июля 2015 года арестовал имущество резиденции "Межигорье"решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

ВАКС принял решение о повторном вызове экс-президента Януковича в суд и в связи с этим перенес заседание по избранию ему меры пресечения по делу о завладении резиденцией "Межигорье" на 9:30 4 октября 2021 года.