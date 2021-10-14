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Лукашенко подписал закон о введении в Белоруссии единого дня голосования

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об изменении конституции, который предусматривает введение в республике единого дня голосования. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале в четверг.

"Внести в Конституцию Республики Беларусь от 15 марта 1994 года следующие изменения. (...) Статью 67 дополнить частью следующего содержания: "Выборы депутатов проводятся в единый день голосования", - сказано в законе.

Кроме того, в конституцию вводится статья 147, предусматривающая осуществление местными Советами депутатов двадцать восьмого созыва своих полномочий до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования.

Документ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Как сообщалось, закон был разработан в связи с обращением обеих палат белорусского парламента к президенту по вопросу закрепления в конституции возможности проведения выборов в местные Советы депутатов двадцать девятого созыва одновременно с проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва. Парламентская избирательная компания должна пройти в Белоруссии в 2023 году. Местные выборы планировалась в 2022 году.

Парламент принял закон о введении единого дня, голосования 4 октября.

Изменения, по мнению парламентариев, будут способствовать обеспечению эффективности, стабильности и преемственности работы депутатов местных Советов депутатов, а также позволят избежать дополнительных бюджетных расходов, организационных и временных затрат.

Белоруссия Александр Лукашенко

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