Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Ираке задержали организатора теракта 2016 года в Багдаде

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Ираке арестовали организатора взрыва в торговом центре Багдада в 2016 году, в результате которого погибли 300 человек, сообщает BBC News со ссылкой на премьер-министра страны Мустафу аль-Кадими.

Газван аз-Заваи был захвачен в ходе "разведывательной операции за пределами страны", заявил премьер-министр. Два сотрудника иракской разведки сообщили агентству, что операция была проведена иракскими силами при содействии неназванной соседней страны. Газван аз-Заваи был доставлен в Ирак два дня назад.

Теракт в районе Каррада в Багдаде стал самым смертоносным в Ираке со времен вторжения США в 2003 году. Грузовик, начиненный взрывчаткой, был взорван рядом с переполненным торговым центром. Многие из жертв погибли в результате пожара, охватившего здание после взрыва.

Ирак Мустафа аль-Кадими

Новости

Компания Sinclair Broadcast Group подверглась кибератаке

Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января

Трамп подал иск в суд о запрете раскрытия документов от 6 января

Глава сената Чехии счел, что госпитализированный президент не сможет управлять государством

Госдеп заявил, что США не будут участвовать в московской встрече по Афганистану

Apple презентовала новый Macbook Pro

Apple презентовала новый Macbook Pro

Что произошло за день: понедельник, 18 октября

Пандемия коронавируса

Власти Германии допустили отмену коронавирусных ограничений в конце ноября

Власти Германии допустили отмену коронавирусных ограничений в конце ноября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Умершие знаменитости

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий COVID-19

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });