По меньшей мере 13 человек погибли в Дамаске при взрыве автобуса

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 13 человек погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва автобуса, перевозившего военных в Дамаске утром в среду, сообщает агентство SANA.

Взрывы прогремели в час пик, когда люди ехали на работу, а дети в школы. Две придорожные бомбы взорвались, когда автобус проезжал мимо, третье взрывное устройство удалось обезвредить.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.