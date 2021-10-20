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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

По меньшей мере 13 человек погибли в Дамаске при взрыве автобуса

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 13 человек погибли, еще трое получили ранения в результате взрыва автобуса, перевозившего военных в Дамаске утром в среду, сообщает агентство SANA.

Взрывы прогремели в час пик, когда люди ехали на работу, а дети в школы. Две придорожные бомбы взорвались, когда автобус проезжал мимо, третье взрывное устройство удалось обезвредить.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Дамаск Сирия

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