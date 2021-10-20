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Более 100 человек погибли в Индии и Непале после оползней и наводнений

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В результате наводнений и сильных оползней в Индии и Непале погибли как минимум 116 человек, многие пока числятся пропавшими без вести, сообщают в среду западные СМИ.

В индийском штате Уттаракханд, который находится на севере страны, погибло 46 человек, 11 числятся пропавшими. 30 человек погибли во вторник утром при оползнях. В южном штате Керала, где наводнения начались в субботу, число погибших возросло до 39 человек.

В миреЧисло жертв наводнения на юго-западе Индии возросло до 24 человекЧитать подробнее

Метеорологическое управление Индии во вторник продлило действие предупреждения об опасной погоде, сообщив о возможности сильных или крайне сильных ливней в регионе.

В Уттаракханде власти сообщили о закрытии школ и запретили любую религиозную и туристическую активность.

Наводнения и оползни уничтожили несколько домов и перекрыли десятки дорог в пострадавших регионах.

В Непале сообщается о 31 погибшем и 43 пропавших без вести. В отделе по ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что проливные дожди, которые привели к наводнениям, продолжаются во многих районах, и число жертв может возрасти.

Индия Непал

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