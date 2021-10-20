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В Киеве заочно арестовали экс-премьера Украины Азарова по подозрению в госизмене

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Печерский районный суд Киева в среду заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову, подозреваемому в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

"Избрание Азарову заочной меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", - говорится в сообщении.

24 марта 2021 г. стало известно, что следователи ГБР сообщили о подозрении Азарову в государственной измене (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины) за согласование т.н. "харьковских соглашений".

"Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории РФ, бывший премьер-министр Украины согласился на навязанные представителем иностранного государства - президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ. С 21 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласования проекту Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины и закона Украины о ее ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами", - сообщалось на сайте Офиса генерального прокурора.

Украина Николай Азаров

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