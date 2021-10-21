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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Сирии казнили 24 человека за поджоги лесов в 2020 году

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство Сирии заявило, что в прошлом году оно казнило 24 человека, осужденных за умышленное разжигание лесных пожаров, сообщает BBC News.

Еще одиннадцать человек были приговорены к пожизненному заключению, а пятерым несовершеннолетним были назначены тюремные сроки от 10 до 12 лет, говорится в заявлении министерства юстиции. В нем поджоги квалифицируются как "террористические акты".

Они якобы признались в разжигании пожаров в горных прибрежных районах охваченной войной страны в сентябре и октябре 2020 года, в результате которых погибли три человека.

Местные власти зафиксировали в общей сложности 187 лесных пожара в провинциях Латакия, Тартус, Хомс и Хама, которые затронули 280 городов и деревень, сообщило министерство юстиции. Они опустошили 13 тыс га сельскохозяйственных угодий и 11 тыс. га леса.

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