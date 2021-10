Dow Jones завершил пятницу с рекордом

S&P 500 и Nasdaq снизились

Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум (впервые с августа). В то же время Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились из-за падения котировок акций технологических компаний, которые оказались под давлением, поскольку финансовые результаты Intel и Snap за прошедший квартал оказались хуже прогнозов рынка.

По итогам всей прошлой недели Dow Jones вырос на 1,1%, S&P 500 - на 1,6% и Nasdaq - на 1,3%.

Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intel Corp. увеличил чистую прибыль на 60%, выручку - на 5% (причем ее рост был отмечен впервые за пять кварталов). Однако доходы подразделения Client Computing Group (включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, уменьшились на 2%, что объясняется нехваткой компонентов. Показатель составил $9,7 млрд при среднем прогнозе экспертов в $9,61 млрд. Цена акций Intel упала в пятницу на 11,7%.

Стоимость бумаг Snap Inc. рухнула на 26,6%. Владелец приложения Snapchat в третьем квартале сократил чистый убыток и увеличил выручку на 57%. При этом компания прогнозирует более слабые, чем ожидалось, показатели в праздничный сезон, связывая это с перебоями в цепях поставок и изменениями Apple Inc. в настройках конфиденциальности.

Котировки акций Facebook Inc. снизились на 5,1%, Twitter Inc. - на 4,8%, Alphabet Inc., холдинговой компании Google, - на 3%, Apple - на 0,5%.

Сдерживающее влияние на рынок оказало также заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что американский рынок труда может достичь максимальной занятости в следующем году. Это является одним из основных факторов для того, чтобы Федрезерв приступил к повышению процентных ставок, отмечает MarketWatch.

В рамках другого мероприятия в пятницу глава американского ЦБ заявил, что ФРС поднимет процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году. Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.

Индекс активности в промышленной отрасли PMI, рассчитываемый IHS Markit, в октябре опустился до 59,2 пункта против 60,7 пункта месяцем ранее. Аналогичный индикатор сферы услуг, напротив, повысился до 58,2 пункта по сравнению с 54,9 пункта. Сводный показатель также вырос - до 57,3 пункта с 55 пунктов.

Аналитики в среднем прогнозировали промышленный PMI на уровне 60,3 пункта и PMI сектора услуг - 55,1 пункта, сообщает Trading Economics. Сводный индикатор они оценивали в 54 пункта.

"Очевидно, что экономика потеряла импульс роста в третьем квартале", но рынок приходит к мнению, что "экономическая активность не падает", полагает главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott Марк Лушини.

По данным Refinitiv, у 84% отчитавшихся за третий квартал компаний прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогноза.

Котировки акций производителя игрушек Mattel Inc. выросли на 0,6%, поскольку его квартальные прибыль и выручка превзошли ожидания экспертов.

Производитель бытовой техники Whirlpool Corp. увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 20%, лучше прогноза. Бумаги компании прибавили в цене 2,7%.

American Express Co., один из лидеров американского рынка пластиковых карт, в третьем квартале получил финансовые результаты лучше прогнозов благодаря сохраняющемуся росту расходов населения и дальнейшему восстановлению туризма и отдыха. Котировки акций AmEx подскочили на 5,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 73,94 пункта (0,21%) - до 35677,02 пункта.

Между тем значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 4,88 пункта (0,11%), составив 4544,9 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 125,5 пункта (0,82%) - до 15090,2 пункта.