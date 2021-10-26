Скрипку Страдивари пытались вывезти из Молдавии в Россию

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Молдавская таможня задержала предполагаемую скрипку Страдивари стоимостью в 2 млн евро, которую ее владелица собиралась вывезти в Россию.

Как сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Мария Керпек, скрипка была обнаружена таможенниками в багаже женщины, которая зарегистрировалась в аэропорту Кишинева на авиарейс, вылетающий в Москву. Владелица багажа утверждала, что едет в Россию для участия в концерте.

"В ходе досмотра таможенники также обнаружили акт оценки музыкального инструмента, согласно которому скрипка была изготовлена Страдивари в 1700 году и оценивается примерно в 2 млн евро", - отметила пресс-секретарь генпрокуратуры.

Скрипка сдана на хранение в Национальный банк. Прокуратура проводит расследование по факту контрабанды.

Кроме того, предстоит проверить подлинность инструмента, а также то, как она попала в Молдавию, сказала Керпек.