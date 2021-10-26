Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Скрипку Страдивари пытались вывезти из Молдавии в Россию

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Молдавская таможня задержала предполагаемую скрипку Страдивари стоимостью в 2 млн евро, которую ее владелица собиралась вывезти в Россию.

Как сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Мария Керпек, скрипка была обнаружена таможенниками в багаже женщины, которая зарегистрировалась в аэропорту Кишинева на авиарейс, вылетающий в Москву. Владелица багажа утверждала, что едет в Россию для участия в концерте.

"В ходе досмотра таможенники также обнаружили акт оценки музыкального инструмента, согласно которому скрипка была изготовлена Страдивари в 1700 году и оценивается примерно в 2 млн евро", - отметила пресс-секретарь генпрокуратуры.

Скрипка сдана на хранение в Национальный банк. Прокуратура проводит расследование по факту контрабанды.

Кроме того, предстоит проверить подлинность инструмента, а также то, как она попала в Молдавию, сказала Керпек.

Молдавия

Новости

Полномочия Меркель официально завершены

Полномочия Меркель официально завершены

"Роскосмос" усомнился, что МКС по предложению НАСА можно использовать до 2030 года

"Роскосмос" усомнился, что МКС по предложению НАСА можно использовать до 2030 года

В Судане начали призывать ко всеобщей забастовке после военного переворота в стране

Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине

Суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине

Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики

Астрономы нашли возможную экзопланету за пределами нашей Галактики

Прошлый год стал самым жарким в Азии за все время наблюдений

Прошлый год стал самым жарким в Азии за все время наблюдений

Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина

Что случилось этой ночью: вторник, 26 октября

Эрдоган отменил решение о выдворении послов десяти стран из Турции

Эрдоган отменил решение о выдворении послов десяти стран из Турции

Россиянин погиб при нападении преступника с ножом в пригороде Оксфорда

Россиянин погиб при нападении преступника с ножом в пригороде Оксфорда
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });