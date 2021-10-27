Поджигатели машин в Алансоне обстреляли полицию и пожарных петардами

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В ночь на среду в городе Алансон в Нормандии три десятка молодых людей в балаклавах подожгли 15 автомобилей, а затем обстреляли петардами полицейских и пожарных, приехавших на места поджогов, сообщает Le Parisien.

Le reveil de la population ce matin à Alençon..

13 voitures brûlées tire de mortiers..

Suite à l interpellation d un jeune pour trafic de drogue dans la matinée. pic.twitter.com/jrkebU5zrR — 🇨🇵Philippe (@Philipp49415355) October 27, 2021

Префект департамента Орн Франсуаз Таэри сказала BFMTV, что днем ранее полицейские задержали с поличным наркоторговцев. "Следствие покажет, есть ли связь между этим и ночными событиями, но ее можно предположить", - отметила она.

На помощь полиции выдвинулись около десятка жандармов, беспорядки в городе прекратились к 3:30 ночи. Региональное издание Ouest France уточняет, что поджигатели передвигались пешком, они били стекла припаркованных машин и бросали внутрь коктейли Молотова, чтобы спровоцировать приезд пожарных. Пожарных они обстреливали петардами, чтобы спровоцировать появление полицейских. После этого они собирались разобраться уже с полицией. Газета утверждает, что столкновений с полицией удалось избежать, поскольку нападавших урезонили их же товарищи и уговорили разойтись.

Мэр Алансона Жоакен Пуэйо заявил, что это была акция, организованная молодежью в ответ на действия полиции. Он задался вопросом об ответственности родителей.