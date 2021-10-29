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МИД Германии попросил Минск разблокировать сайт Deutsche Welle в Белоруссии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В МИД Германии "приняли к сведению" и попросили отменить блокировку сайта Deutsche Welle в Белоруссии, сообщила представитель министерства Андреа Зассе.

"Мы приняли к сведению и установили, что страница Deutsche Welle в Белоруссии частично недоступна", - сказала Зассе в пятницу журналистам.

По ее словам, представители телерадиокомпании и МИД попросили у властей Белоруссии объяснений и немедленного восстановления доступа к сайту. Зассе при этом затруднилась сказать, планирует ли немецкий МИД вызвать белорусского посла по этому поводу.

Накануне Deutsche Welle сообщила, что сайт телерадиокомпании в Белоруссии заблокирован, вместо стартовой страницы на нем появлялась стандартная "заглушка" местного министерства информации об ограничении доступа к сайту.

Министерство информации Белоруссии по сообщению телерадиокомпании заявило, что решение о блокировке сайтов DW, "Настоящего времени" и "Нового часа" принято в связи с распространением ссылок на материалы, признанные экстремистскими.

Белоруссия Германия Deutsche Welle

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