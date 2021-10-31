Генсек ООН разочарован итогами встречи G20

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование итогами встречи "группы двадцати" в Риме, отметив в то же время, что надежда еще не умерла.

"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", - написал он в твиттере в воскресенье.

Как добавил Гутерриш, "в преддверии конференции по климату в Глазго (следует - ИФ) сохранить цель - (сдержать глобальное потепление на уровне - ИФ) полутора градусов, выполнить обещания по финансированию и адаптации для людей и планеты".

While I welcome the #G20's recommitment to global solutions, I leave Rome with my hopes unfulfilled — but at least they are not buried. Onwards to #COP26 in Glasgow to keep the goal of 1.5 degrees alive and to implement promises on finance and adaptation for people & planet. pic.twitter.com/c1nhIDbA8m — António Guterres (@antonioguterres) October 31, 2021

Участники встречи G20 по итогам двухдневных обсуждений в Риме достигли соглашения об ограничении глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия, однако признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер всего мирового сообщества.

Встреча G20 проходила в Риме 30-31 октября. Италия принимала его впервые в своей истории.

Климатический саммит COP26 в Глазго пройдет с 31 октября по 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.