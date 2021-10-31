Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Генсек ООН разочарован итогами встречи G20

Генсек ООН разочарован итогами встречи G20
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование итогами встречи "группы двадцати" в Риме, отметив в то же время, что надежда еще не умерла.

"Хотя я и приветствую приверженность G20 решениям мирового масштаба, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами, но, по крайней мере, они не похоронены", - написал он в твиттере в воскресенье.

Как добавил Гутерриш, "в преддверии конференции по климату в Глазго (следует - ИФ) сохранить цель - (сдержать глобальное потепление на уровне - ИФ) полутора градусов, выполнить обещания по финансированию и адаптации для людей и планеты".

Участники встречи G20 по итогам двухдневных обсуждений в Риме достигли соглашения об ограничении глобального потепления на уровне полутора градусов Цельсия, однако признали, что достижение этой цели потребует значительных и эффективных мер всего мирового сообщества.

Встреча G20 проходила в Риме 30-31 октября. Италия принимала его впервые в своей истории.

Климатический саммит COP26 в Глазго пройдет с 31 октября по 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Рим G20 ООН Антониу Гутерриш

Новости по теме

Новости

Девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Байден заявил о наступлении новой эпохи в сотрудничестве с ЕС

Лавров заявил, что возобновить СВПД можно только в изначальном виде

Лавров заявил, что возобновить СВПД можно только в изначальном виде

Путин допустил, что проекты сохранения лесов полезнее инвестиций в "зеленую" энергетику

Мужчина напал на пассажиров метро в пригороде Токио

Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать с Турцией купленные дроны

Чавушоглу призвал Украину не ассоциировать с Турцией купленные дроны

Грузинская оппозиция призвала своих сторонников выйти на митинг в Тбилиси

ЦИК Грузии объявил состоявшимся второй тур местных выборов

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 246,4 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 246,4 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });