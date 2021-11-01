В Греции фиксируют рекордный суточный прирост случаев COVID-19

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Греции за сутки диагностировали более 5 тысяч случаев заражения COVID-19, что является для страны рекордным показателем за всю пандемию коронавируса, сообщает газета "Катимерини" со ссылкой на органы здравоохранения страны.

По их данным, в понедельник суточный прирост заражений COVID-19 составил 5449 случаев. Предыдущий максимальный показатель выявленных за сутки случаев коронавируса зафиксировали 30 октября, тогда диагностировали 4696 заражений.

Самые высокие темпы инфицирования по стране наблюдаются в области Аттика, на ее территорию приходится 1021 заражение. Второе место по заражаемости занимает город Салоники с 828 случаями COVID-19.

Кроме того, за сутки в Греции зарегистрировали 52 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.