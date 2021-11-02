В США начались учения стратегических ядерных сил Global Thunder

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах начались ежегодные учения Global Thunder, во время которых проверяется готовность стратегических ядерных сил, сообщило Стратегическое командование США.

"Учения Global Thunder 22 (GT22) предназначены для отработки реалистичных действий против условных противников с целью оценки областей, требующих дальнейшего повышения ядерной готовности и возможностей стратегического сдерживания. Эти учения будут включать многочисленные полеты бомбардировщиков, тренировки ракетчиков и проверки готовности атомных подводных лодок с баллистическими ракетами для подтверждения надежности и устойчивости ядерной триады", - отмечается в сообщении.

В рамках учений GT22 будут проводиться глобальные операции в координации с другими боевыми командованиями, службами и соответствующими правительственными агентствами США для сдерживания, обнаружения и, при необходимости, отражения стратегических атак против Соединенных Штатов и их союзников.

При этом подчеркивается, что "Стратегическое командование США выполняет глобальные задачи, которые включают в себя стратегическое сдерживание, ядерные операции, совместные операции в электромагнитном спектре, нанесение глобального удара, противоракетную оборону, а также анализ и целенаведение".