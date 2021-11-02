Зеленский ввел новые санкции против физических и юрлиц РФ за выборы в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Nina Liashonok/Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении физических и юридических лиц, причастных к организации голосования на выборах в Госдуму РФ и нарушению прав человека в Крыму.

Четыре указа о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября опубликованы на официальном сайте главы государства.

Одним из указов введены трехлетние санкции против девяти физлиц. В их числе председатель избиркома Севастополя Сергей Даниленко, секретарь этой комиссии Екатерина Пыркова, начальник управления ФСБ по Крыму Леонид Михайлюк, глава заксобрания Севастополя Владимир Немцев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Все они включены в санкционные списки США и ЕС за проведение выборов в Крыму.

Также в украинском "санкционном" списке оказались бывший глава ЦИК ДНР Роман Лягин и лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

Этим же указом введены санкции против 42 зарегистрированных в РФ юрлиц, включая группу ЭйБи, ООО "Глобал-Инвест", ООО "Студия Союз", АО "Судостроительный завод "Море", ООО "Севастопольское предприятие "Эра", регистратора доменных имен reg.ru, Главное управление государственной экспертизы, авиакомпанию "Хорс" и другие.

Другим указом введены санкции на 10 лет против 121 гражданина Украины, жителя Крыма, которые были членами территориальных избиркомов и контрольно-ревизионной службы при избиркоме Крыма.

Третьим указом введены санкции на три года против пяти граждан РФ, среди которых основатель симферопольского ООО "Крымпродукт" и директор ООО "Глобалтрейд" Александр Щеглов, а также шести юрлиц, три из которых зарегистрированы в РФ (включая "Глобалтрейд"), два - в Крыму ("Крымпродукт" и ООО "Гладоплан-Крым") и одно - в Белоруссии (ООО "НСКТрейд).

Четвертый указ предусматривает трехлетние санкции против шести сотрудников правоохранительных органов РФ. Среди них член судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Крыма Алексей Козырев, судья Северокавказского окружного военного суда Роман Сапрунов, старший прокурор отдела гособвинений прокуратуры Крыма Анастасия Супряга, судьи Киевского районного суда Симферополя Ирина Кагитина и Алексей Тихопой, а также начальник следственного отдела УФСБ по Крыму Андрей Гиба.

17 сентября СНБО ввел санкции против 53 членов избирательных комиссий и 33 кандидатов в депутаты Госдумы.

15 октября СНБО применил санкции в отношении 237 человек за организацию голосования на выборах в Госдуму в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей, а Крыму.