Зеленский продлил санкции против лиц, причастных к организации выборов в Крыму

Введенные ранее санкции продлеваются с трехлетнего до 10-летнего срока

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября. Соответствующий указ №623/2021 от 7 декабря и текст соответствующего решения СНБО с приложениями опубликован на сайте главы государства.

Таким образом, введенные ранее санкции против ряда лиц, причастных к голосованию на выборах в Государственную думу РФ на территории полуострова Крым, продлеваются с трехлетнего до 10-летнего срока.

Согласно решению СНБО, соответствующие изменения вносятся в решение СНБО, введенное в действие указом президента №82 19 марта 2019 года, относительно одного человека - гражданина Украины Константина Бахтерева, баллотировавшегося от партии "Единая Россия" по одномандатному округу в Керчи.

Также изменения вносятся в решение СНБО, введенное в действие указом президента №184 от 14 мая 2020 года, относительно 129 человек - граждан Украины, преимущественно руководства и сотрудников крымских избирательных комиссий разных уровней, а также двоих кандидатов от "Российской экологической партии "Зеленые", баллотировавшихся по одномандатным округам в Евпатории и Симферополе.

Соответствующие изменения внесены и в решение СНБО, введенное в действие указом президента №265 от 24 июня 2021 года (с изменениями от 7 сентября, указ №458), в отношении 27 человек - все они являются сотрудниками или руководством избиркомов, 25 из них граждане Украины, гражданство еще двух не указывается.

Кроме того, отдельным указом №624/2021 от 7 декабря были уточнены личные данные гражданки Украины Анастасии Нестеренко, в отношении которой были введены бессрочные санкции указом Зеленского от 5 октября за работу членом территориальной избирательной комиссии Джанкойского района на минувших выборах в российский парламент.

Киев считает Крым своей территорией. В то же время в Москве неоднократно заявляли, что вопрос с Крымом, вошедшим весной 2014 года в состав РФ, закрыт окончательно.