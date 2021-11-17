Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президента Узбекистана ждут в Москве 19 ноября

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Россию 19 ноября, сообщил вице-премьер республики Сардор Умурзаков на втором российско-узбекском межрегиональном форуме.

Мирзиев в пятницу встретится в Москве с президентом Владимиром Путиным, подтвердил пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов.

14 ноября этот саммит анонсировала телепрограмма "Москва.Кремль.Путин", отметив,что для Мирзиеева это первы зарубежный визит после выборов.

Шавкат Мирзиеев Узбекистан Москва Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Правительство РФ задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител к COVID

Правительство РФ задумалось о выдаче QR-кодов по уровню антител к COVID
Пандемия коронавируса

Попова оценила долю повторных случаев заболевания COVID в РФ в 0,25-0,3%

Госдума получила запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Госдума получила запрос о лишении депутата Рашкина неприкосновенности
Пандемия коронавируса

В РФ все пациенты с ОРВИ будут проходить тестирование на COVID

В РФ все пациенты с ОРВИ будут проходить тестирование на COVID

Четыре российских космонавта отобраны для подготовки к полетам на Crew Dragon

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

У проректора и финансового директора РАНХиГС прошли обыски

В Думе не исключили возвращения к вопросу "налога на дивиденды"

Пандемия коронавируса

В Кремле признали ошибочность прогнозов о скором завершении пандемии

В Кремле признали ошибочность прогнозов о скором завершении пандемии

В РФ завели еще одно уголовное дело против бизнесмена Тельмана Исмаилова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });