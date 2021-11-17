Президента Узбекистана ждут в Москве 19 ноября
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Россию 19 ноября, сообщил вице-премьер республики Сардор Умурзаков на втором российско-узбекском межрегиональном форуме.
Мирзиев в пятницу встретится в Москве с президентом Владимиром Путиным, подтвердил пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов.
14 ноября этот саммит анонсировала телепрограмма "Москва.Кремль.Путин", отметив,что для Мирзиеева это первы зарубежный визит после выборов.