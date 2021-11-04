Президент Белоруссии заявил о планах усилить группировку войск Союзного государства

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия намерены усиливать региональную группировку войск Союзного государства, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и всего постсоветского пространства. Мы с президентом (президентом России Владимиром Путиным - ИФ) и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем", - заявил он в четверг в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства.

В ходе заседания в четверг президенты России и Белоруссии подписали обновленную военную доктрину.