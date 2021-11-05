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Во Франции экс-сотрудника администрации президента приговорили к 3 годам тюрьмы

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник администрации французского президента Александр Беналля в пятницу приговорен к трем годам заключения, два из них - условно, а год проведет под домашним арестом за события в ходе акции протеста в 2018 году, сообщает телеканал BFM TV.

Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 500 евро, ему запрещено работать на любой общественной должности в течение пяти лет, также у него будет конфисковано оружие, владельцем которого он является.

Наблюдатели отмечают, что приговор суда оказался строже вердикта прокуратуры, которая требовала приговорить его к 18 месяцам заключения условно.

События, приведшие Беналля на скамью подсудимых, относятся к маю 2018 года. На видео, которое было опубликовано лишь через несколько недель после происшествия, видно, как он в одежде с полицейскими нашивками несколько раз ударил протестующих во время полицейской операции по сдерживанию массовых беспорядков. Сам Беналля сказал, что просто хотел помочь полиции и не делал ничего противозаконного.

Франция Александр Беналля

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