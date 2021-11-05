На западе Грузии полицейский расстрелял коллегу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - На западе Грузии в пятницу полицейский расстрелял своего коллегу прямо в здании отделения полиции, сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, убийство произошло в селе Чаладиди Хобского муниципалитета (край Самегрело - Верхняя Сванетия).

СМИ отмечают, что сотрудник полиции получил 14 огнестрельных ранений и скончался на месте.

По словам очевидцев, перед тем, как произошла стрельба, между полицейскими возникла ссора. Местные жители рассказали журналистам, что оба были соседями и вместе работали в одном отделении. Как заявили журналистам в прокуратуре Грузии, начато расследование по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).