Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На западе Грузии полицейский расстрелял коллегу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - На западе Грузии в пятницу полицейский расстрелял своего коллегу прямо в здании отделения полиции, сообщают грузинские СМИ.

По данным СМИ, убийство произошло в селе Чаладиди Хобского муниципалитета (край Самегрело - Верхняя Сванетия).

СМИ отмечают, что сотрудник полиции получил 14 огнестрельных ранений и скончался на месте.

По словам очевидцев, перед тем, как произошла стрельба, между полицейскими возникла ссора. Местные жители рассказали журналистам, что оба были соседями и вместе работали в одном отделении. Как заявили журналистам в прокуратуре Грузии, начато расследование по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство).

Грузия Верхняя Сванетия

Новости

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Что произошло за день: пятница, 5 ноября

Подлодка ВМС США столкнулась с подводной горой по вине гидроакустика

Подлодка ВМС США столкнулась с подводной горой по вине гидроакустика

Китай вывел на орбиту Земли спутник по наблюдению за ее экосистемой

Черные ящики с разбившегося под Иркутском Ан-12 передадут в Москву

Медики заявили, что президент Чехии не может полностью вернуться к работе

Традиционно загрязненный воздух Дели стал опасным после праздника Дивали

Традиционно загрязненный воздух Дели стал опасным после праздника Дивали
Пандемия коронавируса

В Германии привитых "Спутником" после приезда в страну обязали проходить карантин

В Берлине погиб сотрудник посольства России

В Берлине погиб сотрудник посольства России
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });