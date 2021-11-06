Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Приговоренный к сроку экс-помощник президента Франции обжалует решение суда

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналль, приговоренный к трем годам тюрьмы, обжалует решение суда. Об этом сообщила его адвокат Жаклин Лафон в эфире телеканала BFM.

Адвокат сочла решение суда "невиданно суровым" и несоразмерным "с фактами и ходатайствами прокуратуры".

Экс-начальника охраны президента Франции приговорили к трем годам тюрьмы, два из них даны условно. Третий год он будет отбывать под домашним арестом в электронном браслете. Он был признан виновным по делу о применении силы по отношению к двум протестующим на манифестации 1 мая 2018 года. В июле 2018 года французские СМИ опубликовали видео, на котором Беналль в черном защитном шлеме и в гражданской одежде избил двух участников митинга в Париже.

Франция Александр Беналль

Новости

США рассмотрят обязательство неприменения ядерного оружия первыми

РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

РФ потребовала от США компенсировать потерю доступа к дипсобственности

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Вертолёт Ingenuity совершит 15-й полёт над поверхностью Марса 6 ноября

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Министр юстиции Грузии опроверг голодовку Саакашвили

Что произошло за день: пятница, 5 ноября

Подлодка ВМС США столкнулась с подводной горой по вине гидроакустика

Подлодка ВМС США столкнулась с подводной горой по вине гидроакустика

Китай вывел на орбиту Земли спутник по наблюдению за ее экосистемой

Черные ящики с разбившегося под Иркутском Ан-12 передадут в Москву

Медики заявили, что президент Чехии не может полностью вернуться к работе

Традиционно загрязненный воздух Дели стал опасным после праздника Дивали

Традиционно загрязненный воздух Дели стал опасным после праздника Дивали
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });