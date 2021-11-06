Приговоренный к сроку экс-помощник президента Франции обжалует решение суда

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналль, приговоренный к трем годам тюрьмы, обжалует решение суда. Об этом сообщила его адвокат Жаклин Лафон в эфире телеканала BFM.

Адвокат сочла решение суда "невиданно суровым" и несоразмерным "с фактами и ходатайствами прокуратуры".

Экс-начальника охраны президента Франции приговорили к трем годам тюрьмы, два из них даны условно. Третий год он будет отбывать под домашним арестом в электронном браслете. Он был признан виновным по делу о применении силы по отношению к двум протестующим на манифестации 1 мая 2018 года. В июле 2018 года французские СМИ опубликовали видео, на котором Беналль в черном защитном шлеме и в гражданской одежде избил двух участников митинга в Париже.