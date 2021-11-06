Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Суд приговорил в пятницу бывшего начальника охраны президента Франции Александра Беналля к тюремному заключению за избиение двух демонстрантов в 2018 году, сообщает BBC News.

Суд приговорил его к трем года заключения, два из которых даны условно. Третий год он будет отбывать под домашним арестом в электронном браслете.

Александр Беналль был уволен после появления видео инцидента в интернете. Позже выяснилось, что Беналлю было дано разрешение присутствовать на митинге в качестве наблюдателя в свой выходной день.

13 сентября Александр Беналль предстал перед судом по обвинению в нападении на двух протестующих в ходе митинга в 2018 году. В рамках получившего широкий резонанс во Франции дела экс-телохранителя также обвиняют в использовании уже после увольнения двух дипломатических паспортов для путешествий за границу, а также - в несанкционированном ношении оружия в апреле 2017 году в Пуатье во время предвыборного мероприятия Макрона. Президент Франции Эммануэль Макрон в 2018 году был вынужден уволить Александра Беналля после инцидента с избиением протестующих.