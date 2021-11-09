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В Британии спасут от сноса 5000 красных телефонных будок

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Британский регулятор в сфере телекоммуникаций Ofcom объявил, что запретит компании British Telecom демонтировать около 5000 уличных телефонных будок, передает ВВС.

Для их сохранения необходимо, чтобы выполнялось одно из четырех условий регулятора.

Будка должна находиться там, где часто происходят ДТП, нечастные случаи или совершаются самоубийства.

Будку запретят сносить, если за последние 12 месяцев из нее звонили не менее 52 раз, то есть, она нужна в конкретной местности.

Она сохранится, если там, где она установлена, некие исключительные условия диктуют необходимость звонить из автомата. Наконец, ее сохранят, если в этой местности плохой сигнал всех четырех основных мобильных операторов.

В Ofcom отметили, что если бы эти условия не были сформулированы официально, многие действительно нужные будки были бы вскорости снесены.

Когда-то у BT было 92 тысячи телефонных будок по всей стране, сейчас их около 21 000. Компания постепенно от них избавляется, поскольку свой мобильный телефон есть у 96% взрослых британцев. С мая 2019 года по май 2020 года в Великобритании из автоматов было сделано около 150 000 звонков в экстренные службы и еще 25 000 на горячую линию помощи детям.

Власти на местах добились сохранения примерно 6000 телефонных будок, которые, как правило, используются не для звонков, а, например, как пункты книгообмена. BT уступает их за 1 фунт.

Ofcom Великобритания British Telecom

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