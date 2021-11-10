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Белоруссия нарастила группировку ПВО на границе с ЕС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Белорусские военные нарастили группировку противовоздушной обороны на границе с ЕС в ответ на активизацию действий западной авиации, заявил командующий ВВС и войсками ПВО белорусской армии Игорь Голуб.

Вдоль границы республики "как на западном направлении, так и на северо-западном мы нарастили состав дежурных сил по противовоздушной обороне, чтобы адекватно реагировать на обстановку, которая складывается" в воздушном пространстве в этом районе, приводит слова Голуба пресс-служба Минобороны.

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В среду в рамках внезапной проверки боеготовности наращиваемой группировки противовоздушной обороны белорусских Вооруженных сил было отработано практическое взаимодействие в воздухе сил, входящих в единую региональную систему ПВО Белоруссии и России. В частности, отрабатывается практическое взаимодействие в воздухе истребительной авиации, отметил он.

"С прошлого понедельника, 1 ноября 2021 года, по настоящее время силами и средствами наших радиотехнических войск, военно-воздушных сил и войск ПВО на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи государственной границы республики Беларусь было вскрыто 25 полетов разведавиации различного назначения - стратегического, оперативного, тактического. Минимальное удаление - до 20 км от госграницы", - отметил Голуб.

Также, по его словам, на сопредельной территории зафиксировано 175 полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения, 64 полета авиации различного назначения в 15-километровой приграничной зоне.

Белоруссия ЕС Игорь Голуб

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