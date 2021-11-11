Умер отменивший апартеид в ЮАР экс-президент Де Клерк

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В ЮАР умер бывший президент страны Фредерик Виллем Де Клерк, при котором был отменен режим апартеида и который был последним белым главой государства, сообщает ВВС News.

Он умер утром у себя дома во Фреснае, ему было 85 лет, сообщил представитель "Фонда Де Клерка". В июне 2021 года врачи нашли у него рак легких - мезотелиому.

Действующий президент Сирил Рамафоза позднее должен объявить, когда и как будет похоронен Де Клерк, сообщает местный сайт News24.

Политик от Национальной партии Де Клерк был президентом ЮАР с сентября 1989 года по май 1994 года. В этот период он начал привлекать чернокожее население республики к управлению. В 1990 году он принял решение освободить из тюрьмы Нельсона Манделу и легализовал Африканский национальный конгресс и Панафриканский конгресс. Годом позже он отменил дискриминационные законы о расселении по группам (апартеид), регистрации населения и "общественной безопасности".

В 1993 году де Клерк и Мандела вместе получили Нобелевскую премию мира

В 1994 году в ЮАР прошли многопартийные выборы.