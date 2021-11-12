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Прокуратура Британии дала Ассанжу разрешение на бракосочетание в тюрьме

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Находящийся в британской тюрьме Белмарш основатель ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение жениться на своей невесте Стелле Морис, сообщает "Би-би-си".

Тюремная служба заявила, что заявление Ассанжа было "рассмотрено начальником тюрьмы в обычном порядке".

Заключенные имеют право подать заявление о вступлении в брак в тюрьме в соответствии с законом о браке 1983 года. В тех случаях, когда заявления удовлетворяются, они должны покрыть все расходы по вступлению в брак без помощи налогоплательщиков.

В интервью The Mail Стелла Морис рассказала, что она состояла в отношениях с Джулианом Ассанжем с 2015 года и самостоятельно воспитывала их двух маленьких сыновей. В видео, опубликованном на YouTube-аккаунте Wikileaks, она заявила, что познакомилась с ним в 2011 году, когда присоединилась к его юридической команде.

Джулиан Ассанж попал в британскую тюрьму из-за событий 2012 года. Тогда в Швеции ему было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело. В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде основателя Wikileaks признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

Джулиан Ассанж

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