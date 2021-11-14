США признали гибель десятков мирных сирийцев в результате авиаудара в 2019 году

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты признали, что в результате бомбардировки в 2019 году окрестностей сирийского города Багуза погибли не менее 80 человек, большинство из них - женщины и дети, но оправдывают действия своих военных, сообщила газета New York Times.

По ее данным, 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E сбросил в районе Багуза две бомбы - сначала одну весом 500 фунтов, затем другую весом 2 тысячи фунтов на толпу, состоящую в основном из женщин и детей.

Газета отметила, что американские военные, отвечая на ее запрос об этом инциденте, впервые признали это. Они заявили, что в результате бомбардировки погибли до 80 человек, но утверждали, что удар был оправдан, поскольку были уничтожены находившиеся в толпе 16 боевиков. Кроме того, они заявили, что неясно, были ли остальные погибшие гражданскими лицами или боевиками, поскольку женщины и дети в ИГИЛ (Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация), как известно, брали в руки оружие.

Издание пишет, что представитель Центрального военного командования США Билл Урбан сообщил, что было проведено внутреннее расследование этого авиаудара.

"Мы испытываем отвращение к гибели невинных людей и принимаем все возможные меры для их предотвращения. В данном конкретном случае мы самостоятельно сообщили и расследовали бомбардировку в соответствии с нашими собственными доказательствами и берем на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей", - заявил он.

Вместе с тем, говорится в публикации, реально независимое расследование так и не было проведено, хотя о факте гибели людей в результате бомбардировки руководству и Комитету по вооруженным силам Сената США сообщал сотрудник ВВС США по юридическим вопросам. Он квалифицировал инцидент как военное преступление.

Сотрудник управления генерального инспектора ВВС сказал New York Times, что, как он считает, военные не хотят заниматься авиаударом. "Руководство, как казалось, было настроено на то, чтобы похоронить это. Никто не хотел иметь с этим ничего общего. Это заставляет вас терять веру в систему, когда люди пытаются поступать правильно, но никто из руководителей не хочет этого слышать", - заявил он.

Белый дом объявил об окончательной победе над ИГИЛ в Сирии в марте 2019 года.