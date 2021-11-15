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Эстония собралась защитить границу 130-километровым забором из колючей проволоки

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Эстония протянет вдоль границы с Белоруссией 130-километровую заградительную проволоку для подготовки к возможной "гибридной атаке", сообщил министр обороны Калле Лаанет.

"Силы обороны готовы в случае необходимости внести свой вклад в установку заграждения из колючей проволоки", - передала его слова пресс-служба ведомства.

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Он отметил, что "Белоруссия продолжает сознательно наращивать гибридную атаку на границу с Польшей и Литвой, поэтому мы принимаем необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии".

Лаанет также сообщил, что Силы обороны находятся в постоянном контакте с союзниками для координации действий в случае эскалации ситуации.

Ситуация на границе Белоруссии с Польшей и Литвой осложнилась, когда неделю назад к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Страны Балтии и Польша обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Эстония Белоруссия

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