На Кубе задержали несколько оппозиционеров до начала акции протеста

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Ряд активистов оппозиционных движений на Кубе задержаны в некоторых городах острова перед началом планируемой на понедельник акции протеста, сообщает работающая из США для Кубы радиостанция Marti.

По ее данным, в частности, задержания проведены в городах Ольгин и Камагуэй.

У домов других активистов дежурят патрули правоохранителей.

В Гаване, особенно в центральной части города, усилено присутствие военных.

О каких-либо чрезвычайных ситуациях информации не поступало.

Ранее сообщалось, что с призывом выйти на улицы 15 ноября обратилось к жителям Кубы оппозиционное движение "Архипелаг" (исп.: Archipielago), его поддержали и другие оппозиционеры. Они выступают против "систематических нарушений гражданских и политических прав, а также ухудшения гуманитарной ситуации" на острове.