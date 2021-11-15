В центре столицы Кубы замечены фургоны с военными и перекрыт подход к Капитолию

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сообщений о чрезвычайных ситуациях в городах Кубы, где оппозиция призвала жителей острова 15 ноября выйти на улицы, не поступало, сообщает в понедельник информационный портал CiberCuba, редакция которого находится в США.

В то же время, портал публикует фотографии из Гаваны, в центре которой с самого утра понедельника усилено присутствие военных. Фургоны с военнослужащими в частности замечены на набережной кубинской столицы, бульвар Прадо, ведущий к зданию Капитолия, перекрыт людьми в штатском.

Ранее с призывом выйти на улицы обратилось к жителям Кубы оппозиционное движение "Архипелаг" (исп. Archipielago), его поддержали и другие оппозиционеры. Они выступают против "систематических нарушений гражданских и политических прав, а также ухудшения гуманитарной ситуации" на острове.