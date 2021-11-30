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США ввели визовые ограничения против чиновников МВД и вооруженных сил Кубы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США во вторник объявил о расширении ограничительных мер, которые коснутся еще девятерых высокопоставленных сотрудников МВД Кубы и служащих вооруженных сил страны.

Никакие детали, в том числе имена, должности и места работы лиц, подпадающих под ограничения, в сообщении не названы.

В коммюнике американского внешнеполитического ведомства лишь отмечается, что визовые ограничения введены в отношении тех, кто причастен к действиям кубинских властей в отношении представителей оппозиции в преддверии и в день 15 ноября этого года, когда кубинские оппозиционеры призвали жителей острова выйти на массовую акцию протеста.

Эти визовые ограничения преследуют целью поддержку кубинского народа и содействуют тому, чтобы ответственность понесли не только представители руководства страны, но и люди, способствующие нападкам властей на демократию и соблюдение прав человека на острове, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что с призывом выйти на улицы 15 ноября обратилось к жителям Кубы оппозиционное движение "Архипелаг" (исп.: Archipielago), его поддержали и другие оппозиционеры. Они выступили против систематических нарушений гражданских и политических прав, а также ухудшения гуманитарной ситуации на острове.

Куба США

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