Куба обвинила США в организации акций протеста

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Кубы обвинило США и своих противников во Флориде в организации акций протеста, запланированных на 15 ноября. Об этом сообщает Associated Press.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес рассказал изданию о том, что запрет демонстрации не повредит имиджу страны.

Акция протеста широко освещается в социальных сетях, а день ее проведения совпадает с датой окончания 20-месячного локдауна и с 502-й годовщиной основания Гаваны. Власти отказали организаторам в согласовании демонстрации, однако они продолжили призывать людей выйти на улицы. Оппозиция требует освобождения арестованных во время июльских акций протеста, а также соблюдения прав человека.

Во вторник пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс написал в своем твиттере, что кубинское правительство должно прислушаться к своему народу 15 ноября.

A new generation joins Cuba"s human rights activists and implores their government to respect human rights. On November 15, the Cuban government can make the right choice--to listen to its people as they peacefully march for their voices to be heard. #15N — Ned Price (@StateDeptSpox) November 9, 2021

В июле на Кубе прошли масштабные акции протеста из-за ухудшения условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами насилия как со стороны протестующих, так и со стороны полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты. После этого США ввели санкции против полиции Кубы и ее руководителей, а также против двух кубинских чиновников и кубинского военного подразделения.