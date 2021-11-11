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Куба обвинила США в организации акций протеста

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Кубы обвинило США и своих противников во Флориде в организации акций протеста, запланированных на 15 ноября. Об этом сообщает Associated Press.

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес рассказал изданию о том, что запрет демонстрации не повредит имиджу страны.

Акция протеста широко освещается в социальных сетях, а день ее проведения совпадает с датой окончания 20-месячного локдауна и с 502-й годовщиной основания Гаваны. Власти отказали организаторам в согласовании демонстрации, однако они продолжили призывать людей выйти на улицы. Оппозиция требует освобождения арестованных во время июльских акций протеста, а также соблюдения прав человека.

Во вторник пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс написал в своем твиттере, что кубинское правительство должно прислушаться к своему народу 15 ноября.

В июле на Кубе прошли масштабные акции протеста из-за ухудшения условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами насилия как со стороны протестующих, так и со стороны полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты. После этого США ввели санкции против полиции Кубы и ее руководителей, а также против двух кубинских чиновников и кубинского военного подразделения.

Куба США Бруно Родригес

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