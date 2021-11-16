Интерпол нашел в Великобритании пропавшую 30 лет назад иркутянку

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Интерпола помогли пенсионерке из Иркутской области найти дочь, пропавшую без вести около 30 лет назад, сообщает пресс-центр Главного управления МВД РФ по региону.

В марте 2016 года в полицию обратилась 69-летняя иркутянка, которая попросила помощи в установлении местонахождения дочери. В 1992 году 20-летняя девушка ушла из дома после ссоры, после этого о ней не было никакой информации. Только спустя почти 25 лет мать решила инициировать розыск дочери.

Для установления местонахождения женщины сотрудники Национального центрального бюро Интерпола направили сотни запросов в разные страны мира. "Искали иркутянку на пяти мировых континентах, и продолжительная кропотливая работа принесла свои плоды - коллеги из Интерпола Англии информировали, что сибирячка на протяжении многих лет живет в графстве Камбрия Великобритании", - сказано в сообщении.

Полицейские сообщили матери, что ее дочь жива, здорова и является подданной Великобритании.