В Финляндии задумались о строительстве заграждений на границе с Россией

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Финляндии политики и общественность обсуждают вопрос о строительстве на границе с Россией заграждений, которые не позволили бы мигрантам пересекать рубежи государства вне контрольно-пропускных пунктов.

Ранее бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен в интервью изданию Demokraatti выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о строительстве заграждений на восточной границе. Политик сослался на то, что аналогичные заборы в этом году начали строить в Польше, Литве и Эстонии после того, как в ЕС из Белоруссии стали проникать нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока.

Вопросом о строительстве забора задались недавно журналисты издания Iltalehti. Опрошенные ими специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог, отмечает портал.

Заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари в интервью Yle тоже выразил мнение, что строительство забора на границе нецелесообразно. В то же время он считает, что возведение ограждений может быть оправдано вблизи погранпунктов. Но он подчеркивает, что речь идет о политическом решении.

Портал отмечает, что вопрос о строительстве заграждений правительство рассматривало и несколько лет назад, когда была актуальной проблема африканской чумы свиней и в Финляндии не хотели, чтобы на территорию страны заходили кабаны из России и распространяли смертельную для животных болезнь.

Теперь этот вопрос снова поднимают, но уже в связи с миграционным кризисом.