Иранская авиакомпания Mahan Air подверглась кибератаке

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Иранская авиакомпания Mahan Air подверглась кибератаке, однако она не нанесла авиаперевозчику урон, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на главу пресс-службы компании.

Как заявил Амирхоссейн Золанвари, "мы выполняем наши домашние и международные рейсы по расписанию без каких-либо перерывов".

В заявлении Mahan Air говорится, что хакеры атаковали "внутренние системы" компании. Отмечается, что авиаперевозчик уже сталкивался с подобными атаками в прошлом.

Mahan Air базируется в Тегеране в международном аэропорту имени Имама Хомейни. Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные рейсы внутри Ирана и за границу.