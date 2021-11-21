Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Орегоне конфисковали 250 тонн марихуаны

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Полиция американского штата Орегон конфисковала около 250 тонн марихуаны на нескольких промышленных складах в Уайт Сити.

Как сообщает Associated Press, объем найденных наркотиков уже называют грандиозным. На черном рынке за это количество марихуаны можно выручить около $500 млн.

На складах, где хранились наркотики, также обнаружили около 100 человек, включая мигрантов. Они проживали там же, несмотря на плохие условия и отсутствие водоснабжения.

Ранее шериф округа Джексон, в 2021 году в округе заметно вырос уровень преступности, связанной с производство и торговлей марихуаной.

США Орегон

Новости

В Польше обеспокоены риском наплыва нелегалов из Афганистана из-за его контактов с РФ

В Польше обеспокоены риском наплыва нелегалов из Афганистана из-за его контактов с РФ

Один человек погиб в результате стрельбы в Старом городе Иерусалима

Один человек погиб в результате стрельбы в Старом городе Иерусалима

Песков в свете подарка Эрдогану напомнил, что центр "тюркского мира" находится на Алтае

Песков в свете подарка Эрдогану напомнил, что центр "тюркского мира" находится на Алтае

Украинская разведка приготовилась к нападению России в январе-феврале 2022 года

Украинская разведка приготовилась к нападению России в январе-феврале 2022 года

Песков заявил, что Киев ищет способ вернуться к силовому решению в Донбассе

Польский премьер допустил закрытие границы с Белоруссией

Польский премьер допустил закрытие границы с Белоруссией

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 ноября

МИД КНР заявил о понижении уровня дипотношений с Литвой

Разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину

Разведка США вновь предупредила о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину

Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году

Байден заявил о своих планах баллотироваться на второй срок в 2024 году
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });